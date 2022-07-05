"Можливе рішення для наших клубів, які є учасниками змагань УЄФА. Дати можливість, якщо два клуби змагаються у єврокубках, то вони могли б у рамках чемпіонату зіграти свої очні матчі за кордоном, щоб далеко не їздити. Попередньо домовившись між собою та попередивши УПЛ.

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Якщо клуб припиняє участь у єврокубках, то він не має такої можливості і грає лише в Україні. Усі наші клуби грають в Україні, але окремі ігри можуть за домовленістю бути за кордоном, якщо два клуби грають у єврокубках", – сказав Павелко у коментарі для ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, Шахтар точно гратиме у групі ЛЧ, а Динамо починає з другого раунду кваліфікації. СК Дніпро-1 гратиме у кваліфікації Ліги Європи і точно матиме єврокубкову осінь, навіть якщо звалиться в Лігу конференцій. У Зорі та Ворскли таких гарантій немає, оскільки вони повинні пройти кваліфікацію ЛК.

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