Колос оголосив новий тренерський штаб – до команди асистентів увійшли дві легенди
Виконувач обов'язків головного тренера "хліборобів" Олександр Поздєєв сформував штат помічників.
До тренерського штабу Олександра Поздєєва в головній команді Колоса увійшли його помічники з U-19 – Сергій Козирь і Андрій Гірча, повідомляє прес-служба ковалівців.
Колос офіційно звільнив Вишняка та призначив нового тренера
Також у команді залишились тренер з фізпідготовки Віталій Мандзюк та тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко, які асистували Ярославу Вишняку.
У молодіжній команді Колоса працюватимуть екс-помічними Вишняка – Євген Новак і Віталій Гавриш. Тренером голкіперів залишився Сергій Сітало.
Нагадаємо, Вишняка було звільнено після нічиєї з Олександрією (41-річний фахівець очолював ковалівців з липня 2022-го року).
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