До тренерського штабу Олександра Поздєєва в головній команді Колоса увійшли його помічники з U-19 – Сергій Козирь і Андрій Гірча, повідомляє прес-служба ковалівців.

Колос офіційно звільнив Вишняка та призначив нового тренера

Також у команді залишились тренер з фізпідготовки Віталій Мандзюк та тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко, які асистували Ярославу Вишняку.

У молодіжній команді Колоса працюватимуть екс-помічними Вишняка – Євген Новак і Віталій Гавриш. Тренером голкіперів залишився Сергій Сітало.

Нагадаємо, Вишняка було звільнено після нічиєї з Олександрією (41-річний фахівець очолював ковалівців з липня 2022-го року).

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