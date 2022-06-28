Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для актуальной информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже 37-я новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: реакция футболистов на ужас в Кременчуге, Йовичевич приблизился к Шахтеру

12:15. Футболку Роналду с матча против Украины продали на аукционе – известна реакция легенды и собранная сумма для ВСУ.

11:50. Шахтер встретится с представителем Эредивизи в матче в поддержку Украины.

11:25. Заря официально подтвердила назначение тренера, ранее работавшего в Шахтере.

10:56. "Моя жена была в 200 метрах от взрыва": бывший тренер Кременя шокирован кровожадностью россиян.

10:12. Шахтер почти не имеет надежд на Довбика, но есть забивная альтернатива за скромные деньги.

9:48. "Перед Богом все будут отвечать одинаково": украинский форвард обратился к россиянам, обстрелявшим Кременчуг.

9:15. "Они должны быть казнены": экс-вратарь Динамо сравнил Путина с Бен Ладеном – ужас в Кременчуге стал последней каплей.

8:44. Челси выбросил русский язык из официального ресурса. С приходом американца Тодда Бели, нового владельца, в Челси начался серьезный процесс перемен.

8:00. "Это не сравнить с тем, что произошло в городе": директор Кременя – об обстреле стадиона и беде в Кременчуге.