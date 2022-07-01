Нападающий Владислав Кулач пока не может помочь своей команде на сборах.

Опытный игрок сейчас находится вне тренировочного процесса. Причина – стрессовый перелом стопы, который беспокоит Кулача уже несколько месяцев. Поэтому форвард отсутствует в расположении команды Мирчи Луческу, которая готовится к сезону в Швейцарии.

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Сейчас Владислав ходит с прессом, который должен снять на следующей неделе. После этого 29-летний футболист пройдет обследование. Если проблема исчезнет, ​​то реабилитационный период продлится еще две-три недели, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Соответственно, шансов на участие нападающего в матчах против Фенербахче (20 и 27 июля), по сути, нет, ведь до первой игры квалификации Лиги чемпионов осталось менее трех недель.

Напомним, Кулач перешел в Динамо на правах свободного агента из Ворсклы год назад. В сезоне 2021/22 сыграл 5 матчей (76 минут), забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан еще на год.

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