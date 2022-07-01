Педриньо стал очередным легионером, покинувшим Шахтер после начала полномасштабной войны. Вторую часть сезона 2021/22 вингер провел без игровой практики, а сейчас перешел в Атлетико Минейро на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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24-летний бразилец прогнозируемо воспользовался разрешением ФИФА приостановить соглашение с Шахтером из-за войны в Украине. Вингер уже приступил к тренировкам с новой командой и готовится к дебюту. В услугах бразильца были заинтересованы клубы Европы и Аль-Айн Сергея Реброва, но игрок решил вернуться на родину.

Педриньо перебрался в Шахтер летом 2021-го из Бенфики за 18 млн евро, а прежде защищал цвета Коринтианса. За команду Роберто Де Дзерби сыграл 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с украинским клубом рассчитан еще на три года.

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