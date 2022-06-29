Футболист выставил на аукцион свою бронзовую медаль. Торги проходят на страницах Ковальца в Facebook и Instagram. Следует заметить, что за победу также борется Роман Зозуля, но его начальную ставку уже перебили. Аукцион продлится до 1 июля.

Зозуля: В том, что россияне решились на полномасштабное наступление, есть вина каждого из нас

"Уважаемые Украинцы, Друзья и все, кто поддерживает нашу страну в это самое сложное время в войне против "гнилой страны извергов", я провожу аукцион. Вырученные средства я отправлю на помощь ВСУ. Хочу разыграть свою бронзовую медаль чемпионата Украины сезона 2018/19 и свою игровую футболку", – написал Ковалец.

Следует заметить, что Кирилл Ковалец с первых дней полномасштабного вторжения активно помогает нашим защитникам. Занимался волонтерством и собирал помощь украинским воинам.

Россия напала на Украину: Криштиану молится за мир, новый тренер Зари, "дерусификация" Челси (LIVE)