"Сначала надо мной все смеялись. Часто начал употреблять слово "фосо" (пошло от венгерского слова "fasz" – "х*й", но на Закарпатье употребляется в значении "классно" – прим. Футбол 24). Это легкий мат, но в общем оно означает "хорошо, офигенно".

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Еще мне нравится "фитькаешь" – это свистишь. "Крумпля" это картофель, "парадычка" это помидор. Сейчас все не вспомню, здесь очень много слов. Словацкий, венгерский – солянка такая. В Киеве меня не поймут? Я из-за этого не волнуюсь.

Почему сейчас важно общаться на украинском? Потому что это страна со своей историей, характером, духом и культурой, которой у других стран нет. Это отдельная страна, Украина!" – заявил Селезнев в интервью ДенисовTIME.

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