Директор ФК Кремень Андрей Филь заверил, что повреждение стадиона никак не повлияет на планы клуба сыграть в Первой лиге 2022/23.

"Оценку ущерба пока дать невозможно. Могу сказать, что от взрывной волны вылетели стекла в административном здании стадиона и клубном автобусе.

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Но это не сравнить с тем, что произошло в городе. Самая большая беда – это то, что произошло в торговом центре. Чтобы вы понимали, наш стадион расположен в двух километрах от торгового центра. То есть была очень большая ракета и большая взрывная волна.

Слава Богу, никто из сотрудников клуба не пострадал: ни футболисты, ни тренеры, ни дети. При любых раскладах, что бы не произошло, мы будем участвовать в Первой лиге", – рассказал Филь в комментарии FanDay.

Напомним, на момент остановки Первой лиги 2021/22 Кремень занимал последнее место турнирной таблицы. Буквально за день до трагедии в Кременчуге футболисты ушли в короткий отпуск, но вскоре должны приступить к подготовке к новому сезону.

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