Динамо получило мощное усиление – к команде присоединились сборники и два легионера
Киевский клуб в полном составе будет готовиться к следующим спаррингам.
Как известно, вчера вечером Динамо в благотворительном матче уступило швейцарской Лозанне Спорт со счетом 0:2. Горечь поражения удалось немного подсластить приятной новостью.
Шальные голы в видеообзоре матча Лозанна Спорт – Динамо – 2:0
По сообщению официального сайта "бело-синих", в гостинице киевлян ждали сборники национальной команды Украины, легионеры Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, а также форвард молодежной сборной Украины Владислав Супряга.
Теперь, после воссоединения, Динамо будет готовиться к матчам второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче в полном составе.
Напомним, уже через два дня, 2 июля, киевляне проведут следующий спарринг на сборе в Швейцарии против Сьона.
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