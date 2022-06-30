"Я не хотел покидать Колос. Но такая ситуация сложилась в нашей стране… Прежде всего, думал о безопасности своих детей. Я собрал вещи и на следующий день после начала войны уехал в Черновицкую область. Потом мне позвонили из Короны ребята, с которыми я раньше играл. Они сами на меня вышли, сказали приезжать к ним, потому что там моя семья была бы в безопасности.

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Я переговорил с Андреем Анатольевичем Засухой (президентом Колоса – прим.). Сказал, что не хочу уходить, но такова ситуация, что просто хочу вывезти детей и быть с ними в безопасности. Мы в Киеве были 10 дней под сиренами. Вся Украина себя некомфортно чувствует под эти сирены, детям лучше этого не слышать. Не хочу, чтобы они травмировались психологически.

Колосу сказал, что в будущем еще хочу сотрудничать. Может быть, не в статусе игрока, а в структуре клуба. Хотел бы отблагодарить Андрея Анатольевича, он во многом мне помог", – поделился Петров в комментарии Футбол News.

Напомним, Петров – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2006 году. Успел поиграть также за Кривбасс, Говерлу, Арсенал, Олимпик, Колос, казахский Ордабас и азербайджанский Нефтчи. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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