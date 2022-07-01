Вингер Шахтера Тете, выступавший за Лион в конце сезона 2021/22, продолжит выступления во французском первенстве.

Лион на своем официальном сайте сообщил, что Тете будет защищать цвета "ткачей" и в сезоне 2022/23.

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Бразилец смог остаться во Франции благодаря правилу ФИФА, позволяющему легионерам замораживать контракты с украинскими или российскими клубами до лета 2023 года.

Заметим, что Тете оказался в Лионе в марте 2022 года, успел сыграть 10 матчей, отличившись 2 голами и 5 ассистами. "Ткачи" в итоге заняли 8-е место в чемпионате, набрав 61 пункт.

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