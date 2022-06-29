Наши соотечественники будут работать на поединке третьего по силе еврокубка.

Встречу первого квалификационного раунда Лиги конференций между словенской Олимпией и люксембургским Дифферданжем будет обслуживать украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным, сообщает law5-theref.blogspot.com.

"Три недели я каждый день плакала": украинская рефери – о судействе во время войны

На линиях ему будут помогут Александр Жуков и Александр Беркут. Роль четвертого арбитра будет исполнять Александр Дердо.

К слову, поединок состоится в четверг, 7 июля, в Любляне на стадионе Стожице.

Напомним, Украину в турнире будут представлять Заря и Ворскла. Полтавчане вступят в розыгрыш уже во 2-м квалифайраунде – их соперником будет шведский АИК.

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