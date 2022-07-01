"Я здесь, чтобы дать людям желание продолжить свою жизнь. То, что сейчас происходит, – никогда не должно было случиться. Знаете, есть риск, что все это станет рутиной, будет считаться нормальным. Мне стыдно видеть, через что мы сейчас проходим и сравнивать с тем, каким должен быть мир. Как мы можем разрушать все, что было построено, убивать невинных людей...

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Есть ли еще какой-то смысл в футболе среди всего этого безумия? Пожалуй, это важно. Футбол – это связь, передающая идею мира. Мы уже видели это во время пандемии COVID-19: даже без зрителей на трибунах все были озабочены. Во время нашего благотворительного тура люди, не важно, являются ли они болельщиками или нет, протестуют против войны, помогают нуждающимся.

Мы должны быть приверженцами мира. Если вы демонстрируете свое отношение на улице, то в лучшем случае вы немного попадете на ТВ. Если это происходит на стадионе, то это будет 90 минут в прямом эфире. Мы никогда не сможем сделать достаточно для мира. Знаете, меня разочаровало отношение больших европейских клубов. Они могли помочь Украине благотворительными матчами, но некоторые отказались от этого.

Что сейчас означает спорт по сравнению с грохотом пушек? Спорт – это братство, красота, чувство общности. Война – это как раз наоборот мракобесие и бедность. Я хочу, чтобы мир выбрал сторону красоты.

Я хочу покоя на нашей планете, гармонии. Мы выезжали автобусом из Украины в Румынию через Молдову, и я никогда не забуду эти непрерывные очереди машин. Был 5-километровый коридор, по которому мужчины сопровождали своих жен и детей до границы, а затем возвращались на фронт. Это заставило меня вспомнить сцены 1939-1945 годов", – цитирует Луческу Tribune de Genève.

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