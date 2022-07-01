В результате ракетных обстрелов Сергеевки (Одесская область) погиб президент и тренер ФК Атлетик Александр Шишков, сообщает Суспільне.

Известный тренер погиб при обстреле Харькова – среди его воспитанников форвард сборной Украины

Мужчине было 42 года. Родственник рассказал, что в момент обстрела Александр находился на территории детской спортивной базы вместе с другими тренерами.

Отметим, что Шишков стал одним из главных инвесторов клуба в 2010 году, продав однокомнатную квартиру на Черемушках и вложив все деньги в покупку искусственного газона для футбольного поля.

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