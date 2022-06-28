Одной из главных задач Шахтера в межсезонье станет поиск нового центрфорварда.

"Горнякам" трудно рассчитывать на подписание Артема Довбика, поскольку тот настроен переехать за границу, сообщил журналист Виктор Вацко.

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Более реальной альтернативой может стать Захедитабар Шахаб. Иранец хорошо знает чемпионат Украины, в котором выступал с 2019 года за Олимпик и Зарю. После начала войны нападающего арендовала Академия Пушкаша, и там он успел оформить 4+1 в 8 матчах.

Контракт Шахаба с Зарей рассчитан до конца 2024-го, однако вряд ли луганчане будут просить заоблачную компенсацию – ориентировочно 2 млн евро. Сам форвард также должен заинтересоваться выступлениями на уровне группы Лиги чемпионов.

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