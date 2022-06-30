Главный тренер Зари Патрик ван Леувен определился с перечнем игроков, которые отправятся на межсезонные сборы.

Заря с 27 игроками в составе объявила о начале сборов в Польше, сообщает официальный твиттер клуба.

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Голкиперы: Жилкин, Мацупура, Сапутин, Никита Шевченко.

Защитники: Байрук, Данченко, Дубко, Дудник, Кисиль, Имереков, Нагнойный, Скорко, Снурицын, Сухарь.

Полузащитники: Алибеков, Булец, Казаков, Кристиан, Назарин, Смеян, Тлумак, Хлань.

Нападающие: Абдуллаев, Алефиренко, Гладкий, Кабаев, Лунёв.

К слову, накануне Заря объявила о назначении нового тренера – им стал нидерландец Патрик ван Леувен.

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