"Шахтер точно проводит работу по возвращению Сикана из Ганзы. Думаю, что они это сделают. Будут Сикан, Вьюнник и, скорее всего, Лассина Траоре.

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Я почти уверен, что они вернут Зубкова. Может, даже и Петряка, но я не уверен, что это прямое усиление. И, самое главное, я знаю точно, что где-то на днях должны анонсировать возвращение Тотовицкого", – рассказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Отметим, что Тотовицкий - воспитанник Шахтера и принадлежал донецкому клубу с 2010 по 2020 годы, после чего перебрался в Десну. Зимой 2022 года хавбек перебрался в Колос, но не сыграл за клуб из-за начала полномасштабной войны с рашистами. Добавим, что Сикан, Вьюник, Зубков и Петряк также являются питомцами "горняков".

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