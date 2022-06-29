Как стало известно Футбол 24, Шахтер может подписать Шведа. В этом приглашении заинтересован лично Йовичевич, желавший видеть Марьяна еще в СК Днепр-1, но тогда Мехелен требовал 2 миллиона евро, а в аренде с правом выкупа отказал.

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По состоянию на сегодняшний день в Шахтере остается только один полноценный вингер – Мудрик, который на чемоданах. Мехелену снова могут предложить вариант аренды с правом выкупа. Бельгийский клуб, учитывая статистику Марьяна в прошлом сезоне, вполне может стать более уступчивым по отношению к украинцу. Конкретика появится после официального заключения контракта между Йовичевичем и Шахтером.

Заметим, что Швед в прошлой кампании сыграл в 35 поединках, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с Мехеленом действителен до 30 июня 2024 года.

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