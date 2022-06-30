Заря завершила сотрудничество с 5 игроками
17:10 - Читати українською
Луганский клуб продолжает чистку состава команды.
Громов, Хомченовский, Вернидуб, Емец и Фаворов покинули расположение Зари, сообщает сайт Zoryafc.
Заря ожидает мощное усиление состава во время сборов
Игроки не попали в список футболистов, отправившихся на летние сборы. Генеральный директор клуба Станислав Оганов подтвердил их отход, отметив, что некоторые представители команды решили испытать свои силы в других клубах.
К слову, недавно Заря объявила о назначении нового тренера – им стал нидерландец Патрик ван Леувен.
"Брагін був людиною слова": прийшов у футбол з боротьби, рятував Шахтар, творив МетаДон, водив підопічного у нічний клуб
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter