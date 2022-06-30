Громов, Хомченовский, Вернидуб, Емец и Фаворов покинули расположение Зари, сообщает сайт Zoryafc.

Заря ожидает мощное усиление состава во время сборов

Игроки не попали в список футболистов, отправившихся на летние сборы. Генеральный директор клуба Станислав Оганов подтвердил их отход, отметив, что некоторые представители команды решили испытать свои силы в других клубах.

К слову, недавно Заря объявила о назначении нового тренера – им стал нидерландец Патрик ван Леувен.

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