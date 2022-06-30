Бывший наставник и руководитель академии Шахтера Патрик ван Леувен начинает свой путь в статусе коуча луганчан.

28 июня Заря объявила о приходе 52-летнего израильтянина на место Виктора Скрипника. Два дня спустя генеральный директор луганцев Станислав Оганов представил ван Леувена команде и персоналу.

Заря завершила сотрудничество с 5 игроками

Как информирует официальный сайт клуба , Патрик признался, что следил за выступлениями "черно-белых" в прошлом сезоне УПЛ и Лиги конференций, и отметил потенциал Зари и ее хороших игроков.

В новый штаб специалиста вошли 5 помощников: Реймонд Аттивилд, Александр Чижов, Никита Каменюка, Джаба Липартия, а также тренер вратарей Артем Коледа.

Напомним, новая кампания УПЛ стартует в конце августа. Заря уже начала подготовку к ней на первом сборе в Польше. Луганцам еще предстоит квалификация Лиги конференций.

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