Заря представила нового тренера и назвала его помощников
Бывший наставник и руководитель академии Шахтера Патрик ван Леувен начинает свой путь в статусе коуча луганчан.
28 июня Заря объявила о приходе 52-летнего израильтянина на место Виктора Скрипника. Два дня спустя генеральный директор луганцев Станислав Оганов представил ван Леувена команде и персоналу.
Заря завершила сотрудничество с 5 игроками
Как информирует официальный сайт клуба, Патрик признался, что следил за выступлениями "черно-белых" в прошлом сезоне УПЛ и Лиги конференций, и отметил потенциал Зари и ее хороших игроков.
В новый штаб специалиста вошли 5 помощников: Реймонд Аттивилд, Александр Чижов, Никита Каменюка, Джаба Липартия, а также тренер вратарей Артем Коледа.
Напомним, новая кампания УПЛ стартует в конце августа. Заря уже начала подготовку к ней на первом сборе в Польше. Луганцам еще предстоит квалификация Лиги конференций.
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