Контрольно-благотворительный матч

Лозанна Спорт – Динамо – 2:0

Голы: Койл, 5, 44

Динамо проводит предсезонную подготовку в Швейцарии. Запланирован ряд спаррингов, во время которых киевский клуб помогает собирать средства в поддержку Украины в войне с рашистами. Контрольные матчи проходят под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" Соперники постепенно становятся сложнее. В первой игре Динамо расписало ничью с представителем второго дивизиона Ивердон-Спорт, сегодня киевляне встречались со слабейшей командой элиты Лозанна Спорт, далее матч с середняком Сьоном.

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Основные футболисты Динамо отдыхают после игры за сборную Украины, поэтому Мирча Луческу дает шансы молодежи. В стартовом составе вышли в основном резервисты, а лидерами были опытные Буяльский и Беседин, которым в атаке компанию составили Ванат и Волошин. Именно Викентий был самым заметным среди динамовцев до перерыва. Благодаря настырному прессингу совершил несколько перехватов на чужой половине, а с мячом постоянно искал опции для обострения.

У Динамо гораздо активнее был правый фланг, где атаку постоянно поддерживал Кравченко. Правда, ему не хватало точности в прострелах. Прошла очень классная комбинация с оригинальными пасами Буяльского и Волошина, которую плохим прострелом завершил Вивчаренко. Это был лучший момент киевлян в матче. Беседин нечасто встречался с мячом, однако все равно отличался фирменной работоспособностью и прессинговал. Дважды имел шансы, до удара дело не дошло.

Динамо владело инициативой и играло с позиции силы, но Лозанна хорошо выбегала в контратаки. Хозяева забили быстрый гол после грубой обрезки Андриевского перед штрафной. Трей Койл подхватил мяч и идеально пробил в дальний угол без шансов для Нещерета. А в конце первого тайма воспитанник Арсенала оформил дубль, когда киевляне не успели вернуться в оборону, а Койл с острого угла пробил под перекладину (теперь Андриевский обрезал команду на чужой половине).

Во втором тайме Динамо организовало неплохие атаки. Андриевский обыгрался с Ванатом и безадресно прострелил, затем Александр неточно пробил с линии штрафной, а удар Буляского заблокировал защитник. Можно упомянуть моменты со стандартов. Андриевский чуть не забил с помощью рикошета, мощный удар Викентия Волошина потянул голкипер. Перспективно разрядил пушку Ванат – снова на месте вратарь. Гармаш старался повести команду за собой, но качественных моментов больше не было.

Динамо потерпело первое поражение в этом году. Мирча Луческу имел 21-матчевую беспроигрышную серию в спаррингах (15 побед и 6 ничьих), которая сегодня оборвалась. До старта в Лиге чемпионов еще три недели и множество контрольных поединков. К тому же, основные футболисты усилят команду после отпуска. Первый матч с Фенербахче запланирован на 20 июля.