"Все мы помним феерический на новости январь. Мы не успевали придумывать презентации нашим легионерам и с нетерпением ждали старта чемпионата. Но соседская страна портит все не только у себя, но и мешает строить что-нибудь хорошее и нам.

"Понятно одно – он бесстрашен": Черноморец анонсировал подписание легионера

В связи с военными действиями россии в Украине, Черноморец вынужденно расторг контракты с иностранными футболистами, а именно с: Дугласом Бергквистом, Хорхе Эрнандесом, Руди Пожег Ванцашем, Бориславом Цоневым, Мартином Петковым и Манджрекаром Джеймсом. Согласно решению ФИФА, приостановлено действие контрактов с Вандерсоном и Илией Мартыновичем до 30.06.2023 года.

Есть игроки, у которых истек срок действия аренды и контракт не был продлен. Среди них Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Кристиан Беловар и Евгений Мартыненко. С некоторыми игроками руководство клуба обсуждает условия дальнейшего сотрудничества", – говорится в сообщении Черноморца в официальному Telegram-канале.

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