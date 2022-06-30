"О Боже, Зозуля тот еще дурак. Играли в пляжный футбол. Он только одним чубом и бьет. Пенальти головой пробивал.

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С центра поля тебе подбрасывают и ты бьешь ножницами, а он головой лупит по девяткам. Я шучу, очень люблю Зюзю, как футболиста, как мужчину. Много вижу, как он помогает, часто с ним на связи. Очень сильно доволен, что такие люди в этой стране", – сказал Селезнев в программе "Денисов Time".

Напомним, Зозуля и Селезнев вместе выступали в Днепре и сборной Украины. Сейчас Роман – в испанской Фуэнлабраде, а Евгений – игрок Миная.

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