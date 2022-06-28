Шахтер формирует список соперников для товарищеских матчей с благотворительными целями.

Утрехт на своем официальном сайте объявил о предстоящем спарринге с "горняками".

Йовичевич уже покинул СК Днепр-1 ради Шахтера, – источник

Встреча состоится 30 июля на домашнем стадионе нидерландцев Галгенварде. Параллельно Утрехт организует несколько дополнительных мероприятий для развлечения болельщиков. Собранные средства будут переданы на нужды Украины.

Добавим, что Утрехт завершил прошлый сезон Эредивизи седьмым и потерпел неудачу в плей-офф за Лигу конференций.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?