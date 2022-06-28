С приходом Тодда Бели, нового владельца, в Челси начался серьезный процесс перемен. Касаются они и мельчайших деталей.

Сайт "синих" больше нельзя читать на языке оккупантов – русскоязычной версии больше нет. Скорее всего, на это повлиял приход Тодда Бели на место Романа Абрамовича.

Челси потерял очередной символ эпохи Абрамовича – легендарный Чех покидает руководящий пост

Официальный ресурс Челси получил российскую раскладку в 2005-м, через два года после прихода приспешника Владимира Путина к рулю клуба. Сейчас же сайт можно читать на английском, японском, испанском, китайском, индонезийском и таиландском языках.

Напомним, на связанных с президентом страны террористов олигархов после полномасштабного нападения на Украину цивилизованный мир наложил ряд санкций. Поэтому Абрамович был вынужден продать лондонский клуб.