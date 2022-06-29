"Буяльскому предложил контракт клуб из МЛС. Но там было как бы в скобках условие, что они готовы были дать ему подъемные и хороший контракт, но если он уйдет с Динамо бесплатно.

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Конечно, Буяльский, как порядочный человек, пришел к президенту, сказал, что так и так. Ему сказали: "Хорошо, остаешься, а потом разберемся", – рассказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Отметим, что Виталий является воспитанником киевского клуба и выступает за первую команду бело-синих с 2014 года. В сезоне, досрочно завершившемся из-за нападения россиян на Украину, Буяльский провел 22 матча за Динамо, у которых отличился 9 голами и 2 ассистами.

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