Агент Довбика подтвердил интерес от четырех топ-клубов Турции
Алексей Люндовский, представитель форварда СК Днепр-1 Артема Довбика, прокомментировал слухи о возможном переезде подопечного в Суперлигу.
"Да, действительно, со стороны всех четырех ведущих турецких клубов есть интерес к Артему.
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Во-первых, мы по-прежнему ориентируемся на топ-чемпионаты Европы и в этом направлении ведется конкретная работа. А во-вторых – вариант с арендой не рассматривается ни Довбиком, ни его клубом", – сказал Люндовский в комментарии SportArena.
Напомним, на украинца претендуют Фенербахче, Галатасарай, Трабзонспор и Бешикташ. Соперник Динамо по Лиге чемпионов даже предложил 1 млн евро за годовую аренду форварда.
К слову, кроме турецких клубов интерес к Довбику приписывают также итальянскому Торино и английскому Ноттингем Форест.
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