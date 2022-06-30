"Да, действительно, со стороны всех четырех ведущих турецких клубов есть интерес к Артему.

Фенербахче готов заплатить за аренду Довбика, – СМИ

Во-первых, мы по-прежнему ориентируемся на топ-чемпионаты Европы и в этом направлении ведется конкретная работа. А во-вторых – вариант с арендой не рассматривается ни Довбиком, ни его клубом", – сказал Люндовский в комментарии SportArena.

Напомним, на украинца претендуют Фенербахче, Галатасарай, Трабзонспор и Бешикташ. Соперник Динамо по Лиге чемпионов даже предложил 1 млн евро за годовую аренду форварда.

К слову, кроме турецких клубов интерес к Довбику приписывают также итальянскому Торино и английскому Ноттингем Форест.

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