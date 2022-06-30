"Удар пришелся в пять утра. Повреждений стадион получил много. Полностью разбит административный корпус арены, в котором пострадали все офисы, в том числе офис МФК Николаев. Особенно досадно, что все они были новыми, построенными уже после моего появления в нынешнем посту. Повреждены также раздевалки, электротабло, беговая дорожка. Наряду с тренерскими рядами на ней зияет огромных размеров образовавшаяся от сверхмощного взрыва воронка. На трибунах немало разбитых пластиковых кресел, а футбольный газон усеян большим количеством обломков и мелких осколков.

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На стадионе уже побывали журналисты из Италии, Франции и известной катарской телекомпании "Аль-Джазира". Представители первых двух стран посмотрели на поле и сказали, что оно в хорошем состоянии, и на нем можно играть. Если бы не масса отходов от ракетного удара! Ведь обломков на нем множество. До этого поле нашего стадиона всегда было в хорошем состоянии, об этом в городе знали все. Даже когда месяц в Николаеве не было воды, я договаривался, чтобы ее в другом месте набирали в бочки, привозили и поливали газон. И вот теперь такое...

Пострадавшие на стадионе при обстреле? К счастью, из приятного могу отметить, что жертв нет. В такое раннее время на объекте никого из людей не было. Утром на стадионе побывало немало людей из городских структур, которые осматривали масштабы разрушений и оценивали количество нанесенного ущерба. В частности, мэр Николаева пообещал помочь в ремонте арены, но только после окончания войны. Ведь в любой момент может "прилететь", и все то, что было отремонтировано, пострадает снова. С ним в этом я полностью согласен.

Поэтому пока уберем все от последствий обстрела и будем ждать победы. Пусть Господь дарит нам мир, чтобы мы играли в футбол, жили и радовались жизни вместе с детьми", – поделился Коссе в комментарии UA-Футбол.

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