"Йовичевич в Шахтере? Думаю, что Йовичевич на сегодняшний день – это самая оптимальная кандидатура по двум причинам. Первая – он тренер, работавший в Украине, интегрированный в украинский футбол, знающий его слабые и сильные стороны, знающий уровень команд, футболистов, соответственно, видит резервы каждого клуба. Вторая причина – он ментально наравне, возможно, из Луческу готов работать при нынешних экстремальных условиях.

Йовичевич уже покинул СК Днепр-1 ради Шахтера, – источник

Во-первых, потому, что он пережил войну в 90-х, в бывшей Югославии. Во-вторых – Йовичевич выучил язык, ему проще понимать футболистов, донести им свои мысли, он осознает степень нынешних трудностей и, вероятно, готов переживать их вместе с командой, страной и идти до конца.

Ну и третья причина – он таки нуждается в смене весовой категории, потому что амбиции уже давно заставляют его выйти на новый уровень сложностей, потенциала и проверить себя в топ-клубе. Всё вместе делает кандидатуру Йовичевича оптимальной.

Единственный момент – это юридически-этический вопрос, какие у него прописаны отношения в контракте с СК Днепр-1, плюс он там проделал хорошую работу, у команды появились перспективы, у тренера хорошие отношения с футболистами, его любят болельщики. Соответственно, бросить свое детище ему наверняка будет непросто, как и любому тренеру", – поделился Сопко в интервью Footboom.

Напомним, Йовичевич тренировал СК Днепр-1 с сентября 2020 года. Прошлый сокращенный сезон команда завершила третью и гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы. Шахтер будет выступать в группе Лиги чемпионов.

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