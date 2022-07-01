СК Днепр-1 и Динамо согласовали продление аренды левого защитника. Роман Вантух проведет сезон 2022/23 в составе "спортклубовцев", сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Ранее уроженец Львова уже играл на правах аренды за Олимпик, Александрию и Черноморец. В начале 2022 года отправился в СК Днепр-1, но из-за начала полномасштабной войны так и не сыграл в официальных матчах. Теперь 23-летний Вантух получил второй шанс.

Напомним, СК Днепр-1, вероятнее всего, сменит главного тренера, ведь Игор Йовичевич должен возглавить донецкий Шахтер. Правда, уже больше недели, когда стало известно о переговорах, информации об официальном назначении хорвата все еще нет.

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