Прошлый сезон 32-летний футболист завершал в составе АЕКа. Криховяк воспользовался разрешением ФИФА и покинул Россию после полномасштабного нападения оккупантов на территорию Украины. Накануне ФИФА продлила действие этого разрешения до лета 2023 года.

"Это Россия, война, грязные деньги": тренер сборной Польши объяснил решение отказаться от "раба Москвы"

Российские СМИ фантазируют, что во второй раз Криховяк этой опцией не воспользуется, а последует примеру Мацея Рыбуса. Последний пожертвовал карьерой в сборной пади выступлений за Спартак. Пропагандистские журналисты разгоняют неподтвержденную цитату агента Криховяка, что Гжегож якобы будет выступать за Краснодар.

Однако эта информация оказалась очередной ложью российских СМИ, сообщает SportoweFakty. Польское издание утверждает, что Криховяк прилетел в Россию, чтобы решить вопрос с Краснодаром. Поляк не планирует оставаться в клубе и будет искать другую команду. В его услугах заинтересованы Галатасарай и Мальмё.

Россия напала на Украину: Криштиану молится за мир, новый тренер Зари, "дерусификация" Челси (LIVE)