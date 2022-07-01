Лацио выкупил Маркоса Антонио у Шахтера, сообщает официальный сайт клуба. Бразилец еще 10 дней назад прошел медосмотр в Риме, но трансфер стороны осуществили сегодня.

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Лацио не разглашает сумму трансфера и срок контракта. По неофициальной информации, Маркос подписал соглашение на пять лет, а Шахтер получит за него 8 миллионов евро.

Антонио в Риме должен заменить покинувшего клуб Лукаса Лейву. В Шахтере он выделялся хорошей игрой в пас, чем и привлек Маурицио Сарри.

Напомним, в прошлом сезоне бразилец отыграл за Шахтер 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Зимой 2019 года "горняки" отдали Эшторилу за полузащитника 3,5 млн евро.

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