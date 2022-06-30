Игрок Шахтера может вернуться в Европу
10:44 - Читати українською
Защитник Шахтера Витао, который провел завершающую часть прошлого сезона в Интернасьонале, заинтересовал греческий АЕК.
Греки в поисках центрального защитника обратили внимание на Витао из Шахтера, сообщает Sportdog.
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АЕК готов оформить первые приобретения уже в середине следующей недели и попытается получить бразильца благодаря правилу ФИФА, дающего право легионерам замораживать контракт с украинскими или российскими клубами.
В общем, Витао отыграл в 15 матчах за Шахтер в прошлом сезоне, результативными действиями не отмечался.
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