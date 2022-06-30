Защитник Шахтера Витао, который провел завершающую часть прошлого сезона в Интернасьонале, заинтересовал греческий АЕК.

Греки в поисках центрального защитника обратили внимание на Витао из Шахтера, сообщает Sportdog.

Селезнев – о Шахтере без легионеров: "Ситуация 50 на 50"

АЕК готов оформить первые приобретения уже в середине следующей недели и попытается получить бразильца благодаря правилу ФИФА, дающего право легионерам замораживать контракт с украинскими или российскими клубами.

В общем, Витао отыграл в 15 матчах за Шахтер в прошлом сезоне, результативными действиями не отмечался.

"Брагін був людиною слова": прийшов у футбол з боротьби, рятував Шахтар, творив МетаДон, водив підопічного у нічний клуб