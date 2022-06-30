Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артём Довбик все больше интересует турецкий Фенербахче.

Фенербахче направил СК Днепр-1 предложение с платной арендой Довбика, сообщает Ajansspor.

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"Канарейки" предлагают украинскому клубу 1 млн евро за годовую аренду нападающего. Сообщалось, что Фенербахче не единственный претендент на Артема из Турции, в его услугах также заинтересованы Трабзонспор, Галатасарай и Бешикташ. Интерес к Довбику приписывают также итальянскому Торино и английскому Ноттингему Форесту.

Напомним, Фенербахче – соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Команды сыграют матчи второго отборочного этапа 20 июля в польском Лодзи и 27 июля в Стамбуле.

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