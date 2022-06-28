"Там мозга вообще нет. Там нет ни сердца, ни мозга. Они какие-то промытые, глупые. Что вы делаете? Куда ты стреляешь по детям? Ты еб**утый что ли? Какая операция? Ты что, хирург, б*я, что ли? Кто тебя спрашивал? Я фашист? Да я на русском языке буду с тобой говорить. Какой я фашист? Я в Макеевке родился, б*я. У меня прадед герой Советского Союза. Какой я на*уй фашист? Я просил тебя идти на мою землю?

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Выходит, что меня надо спасти от самого себя. Та пошел ты в жопу, б*я! Я не могу доехать до могилы отца в Макеевке, потому что мне сказали, что там расстреляют. Какого х*я ты будешь меня расстреливать, если я там родился? Что ты сделал для этого края? У меня вся семья шахтеры. Я был в шахте. А ты где был, машины мне мыл?" – выдал Селезнев в эфире Денисов Time.

Напомним, Макеевка (родной город Селезнева – прим.) находится во временной российской оккупации. Рашисты продолжают ужасную войну на территории Украины, обстреливая гражданские объекты и цинично врут, воюющих против нацистов, которых сами и придумали.

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