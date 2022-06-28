"Какой я на*уй фашист?": Селезнев выдал зажигательный спич о нападении россиян на Украину
Форвард Миная Евгений Селезнев взрывно прокомментировал все аргументы россиян, которыми они руководствуются во время нападения на Украину.
"Там мозга вообще нет. Там нет ни сердца, ни мозга. Они какие-то промытые, глупые. Что вы делаете? Куда ты стреляешь по детям? Ты еб**утый что ли? Какая операция? Ты что, хирург, б*я, что ли? Кто тебя спрашивал? Я фашист? Да я на русском языке буду с тобой говорить. Какой я фашист? Я в Макеевке родился, б*я. У меня прадед герой Советского Союза. Какой я на*уй фашист? Я просил тебя идти на мою землю?
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Выходит, что меня надо спасти от самого себя. Та пошел ты в жопу, б*я! Я не могу доехать до могилы отца в Макеевке, потому что мне сказали, что там расстреляют. Какого х*я ты будешь меня расстреливать, если я там родился? Что ты сделал для этого края? У меня вся семья шахтеры. Я был в шахте. А ты где был, машины мне мыл?" – выдал Селезнев в эфире Денисов Time.
Напомним, Макеевка (родной город Селезнева – прим.) находится во временной российской оккупации. Рашисты продолжают ужасную войну на территории Украины, обстреливая гражданские объекты и цинично врут, воюющих против нацистов, которых сами и придумали.
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