Карпаты разорвали соглашения с Кучинским, Сассом, Силецким, Заставным, Маткобожеком, Дударенко, Симининым, Марковичем, Цюпой, Семениной, Повалием, Титуниным и Будником по совместному согласию, сообщает официальный сайт "львов".

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Отмечается, что Карпаты планируют подписать контракт с рядом новых игроков. В следующем сезоне к выступлениям за главную команду будут привлекаться и воспитанники академии.

Напомним, по итогам прошлого сезона (который не был доигран из-за начала полномасштабной войны) Карпаты заняли в турнирной таблице группы А Второй лиги первую строчку.

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