Игрок Шахтера договорился о продолжении сотрудничества с иностранным клубом
22:51 - Читати українською
Защитник Шахтера Витао проведет следующий сезон в бразильском чемпионате.
Интернасьонал на своем официальном сайте сообщил о продлении аренды с Витао до 2023 года.
Тете официально продолжил сотрудничество с Лионом
Защитник также воспользовался правилом ФИФА, заморозив контракт с Шахтером до 30 июня 2023 года. Подобным образом "горняков" покинули Педринью, Маркос Антонио и Тете.
В общем, Витао отыграл в 15 матчах за Шахтер в прошлом сезоне, результативными действиями не отмечался.
Россия напала на Украину: революция Вернидуба, Динамо и Шахтер теряют игроков, Луческу стыдно (LIVE)
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter