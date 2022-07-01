Интернасьонал на своем официальном сайте сообщил о продлении аренды с Витао до 2023 года.

Тете официально продолжил сотрудничество с Лионом

Защитник также воспользовался правилом ФИФА, заморозив контракт с Шахтером до 30 июня 2023 года. Подобным образом "горняков" покинули Педринью, Маркос Антонио и Тете.

В общем, Витао отыграл в 15 матчах за Шахтер в прошлом сезоне, результативными действиями не отмечался.

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