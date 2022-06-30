"Кто может закончить эту войну? Очень жаль, что все это зависит только от нескольких людей, а не от всего мира. Все человечество, в том числе и Россия, не хочет войны. Только некоторые хотят войти в историю. А подобное можно сделать или благородно, или преступно.

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Если бы я оказался перед Владимиром Путиным, спросил бы его, может ли он спать? Он считает себя вторым Петром Великим, что, безусловно, говорит о его честолюбии. Проблема этих старых империй заключается в ностальгии по поводу того, чего больше не существует", – цитирует Луческу Tribune de Genève.

Напомним, украинцы уже 127-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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