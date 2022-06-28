Владимир Романчук, 14-летний школьник из Ивано-Франковска, передал на аукцион футболку Криштиану Роналду, в которой он сыграл против сборной Украины в отборе на Евро-2022 (нулевая ничья 22 марта 2019 года в Лиссабоне). Звездный португалец даже оставил на ней свой автограф.

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Торги закрылись на отметке 70 тысяч гривен. На эти средства приобретут медикаменты для военных ТрО и ВСУ из Прикарпатья, которые сейчас находятся на передовой. Роналду узнал об этой истории и оставил искренние пожелания для украинцев.

"Надеюсь, что моя футболка с матча с Украиной в 2019 году поможет молодым людям иметь лучшее будущее. Хочу поздравить Украинскую Ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь за мир", – цитирует португальца организация Save Ukraine Now.

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