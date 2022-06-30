Как известно, молодежная сборная Украины по результатам жеребьевки в плей-офф квалификации Евро-2023 встретится с командой Словакии.

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По сообщению официального сайта УАФ, поединки пройдут 23 и 27 сентября 2022 года. Первый матч наша команда сыграет на выезде.

Напомним, в финальной части турнира выступят 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Участниками финального турнира уже стали: Румыния, Грузия, Бельгия, Англия, Франция, Германия, Португалия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Италия и Швейцария. Еще четыре команды определятся среди пар: Хорватия – Дания, Словакия – Украина, Ирландия – Израиль и Исландия – Чехия.

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