В результате ракетного удара по Харькову в понедельник, 27 июня, погиб футбольный тренер Андрей Дорошев.

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О трагическом известии в соцсетях сообщили сразу несколько его воспитанников. Среди них защитник Металлиста 1925 Самуэль Обинайя и выступающий ныне за Цюрих форвард Шахтера Богдан Вьюнник.

К слову, в результате этого удара пострадали 22 человека – пятеро погибли.

Напомним, российские оккупанты решили сменить тактику – теперь вместо военных объектов они безнаказанно обстреливают жилые районы, даже не пытаясь скрыть свои зверства. Больше всего от таких обстрелов страдают Харьковская, Николаевская и Одесская области.

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