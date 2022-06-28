Защитник Динамо Томаш Кендзёра близок к еще одному уходу из киевского клуба.

Агенты Кендзёры начали искать ему новый клуб, в который Динамо может либо продать поляка, либо отдать в платную аренду, сообщает Fanday.

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Отмечается, что предложение должно удовлетворить киевлян. Ранее сообщалось об интересе к Томашу со стороны клубов из Италии и Германии. Кендзёра вместе с Беньямином Вербичем до этого планировали присоединиться к Динамо на предсезонном собрании.

Кстати, вторую половину сезона 2021/22 Томаш провел в польском Экстраклясе на правах аренды – он забил за Лех 1 гол в 7 матчах и помог команде завоевать чемпионство. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2024 года. Transramarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

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