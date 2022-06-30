"Поддерживать футбол нужно в любом случае. Даже в военное время. Клуб разорвал контракты с футболистами, которые не вернулись со сборов в Украину вместе с командой еще в феврале. Остальные находятся на контракте у клуба и получают зарплату. Это же касается и административного персонала.

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Из клуба служат шесть человек в Силах специальных операций. Сейчас все на Востоке. Они пошли добровольцами, прошли специальные курсы и выполняют боевые задачи. Не знаю, как мне их возвращать в клуб.

В ПФЛ мне сказали, что чемпионат будет без зрителей. Единственный плюс проведения Первой лиги, чтобы наши футболисты держали себя в форме. Хотя, это все будет неполноценно. Я считаю, нужно взять паузу. Нашей главной победой должна стать победа над рашизмом.

Если будет стоять вопрос, что мы вынуждены будем играть чемпионат Первой лиги, то мы его сыграем. Скажу честно, мы бы не хотели этого. Идет война. Все силы и финансы мы должны объединить для нашей победы.

Я продолжаю финансировать ветеранскую сборную Украины, потому что людям сегодня нужен отдых и важно отвлекаться. Команда провела много благотворительных матчей и собрала деньги на поддержку государства. Детскую команду мы продолжаем содержать. Детский футбол должен продолжать жить", – сказал Собуцкий в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Агробизнес может не стартовать в новом розыгрыше Первой лиги – якобы Собуцкий не считает целесообразным функционирование команды во время полномасштабной войны.

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