"Это будет очень сложно, но появляется возможность для молодых футболистов. Здесь ситуация 50 на 50. Качество футбола снизится. Если бы они тренировались с бразильцами, они бы росли быстрее. Но если ты себя сейчас покажешь, то можно уехать в Европу.

Селезнев признался, почему не вступил в терроборону – остановил шантаж сына

Это будет совсем другой чемпионат, но он должен быть. Если его не будет полгода или год, то все молодые футболисты могут отправляться работать на стройку или в магазин. Футбола больше не будет. Где угодно, но нужно проводить. И этим жестом мы продемонстрируем, что страна будет жить до последнего", – сказал Селезнев в программе "Денисов Time".

Напомним, прошлый чемпионат был недоигран из-за начала полномасштабной войны. Базовой датой старта нового сезона Премьер-лиги является 20 августа.

Россия напала на Украину: гибель футбольного тренера, Динамо проиграло в благотворительном матче (LIVE)