"Я хотел пойти в терроборону, но остановил сын. Я не хочу об этом говорить, это будет выглядеть как пиар, а мне этого не нужно.

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Сын подошел ко мне и сказал: "Я тебя никуда не отпущу. Если будешь уходить, то пойдем вдвоем". А куда я с ним пойду? Не думаю, что нужно об этом говорить, это больше как пиар, а я этого не люблю", – сказал Селезнев в программе "Денисов Time".

Напомним, война заставила пророссийского футболиста полностью изменить свое видение – футболист раскаялся за выступления в России и перешел на украинский язык.

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