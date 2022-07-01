О переходе 20-летнего Батагова Заря объявила на официальном сайте. При этом детали перехода и условия контракта не указаны.

Заря ожидает мощное усиление состава во время сборов

Хавбек, сыгравший 16 матчей за молодежную сборную Украины, вторую часть сезона 2021/22 должен был провести в Полесье. Впрочем, из-за полномасштабного нападения россиян на Украину опорный полузащитник (может выйти и в обороне) так не сыграл ни одного официального матча за житомирскую команду.

За СК Днепр-1 Арсений провел 46 поединков. Отличился одним голом и двумя результативными передачами. Стал победителем Первой лиги 2018/19.

Батагов стал первым новичком Зари в межсезонье, но точно не последним. Гендир луганцев Станислав Оганов заявил, что клуб ожидает прибытия еще нескольких исполнителей. В настоящее время команда под руководством Патрика ван Леувена готовится к сезону в Польше.

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