"У меня просто нет слов. Как можно запустить ракеты в торговый центр с мирными гражданами? Какую опасность они несли? Люди, которые за это ответственны, – они нелюди. Моя жена была в 200 метрах от взрыва. Мои дети почувствовали на себе ударную волну, находясь дома. Слава Богу, все мои близкие живы и здоровы.

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Пострадала инфраструктура стадиона. Пострадали близлежащие постройки. Но самое главное – человеческая жизнь. А дома мы отстроим, когда победим этих орков", – сказал Жениленко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, вчера россияне нанесли удар по торговому центру, где находились около 1000 человек. По состоянию на утро 28 июня известно о 18 погибших, еще несколько десятков человек имеют травмы разной тяжести.

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