"Хорошо, что я не москаль": украинец камерунского происхождения Нгаха оставил патриотический месседж
16:41 - Читати українською
Украинский тренер камерунского происхождения Колинс Нгаха подтвердил, что не зря получил украинское гражданство.
Нгаха в своем Facebook выложил фотографию с подписью "Хорошо, что я не москаль".
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Таким образом, специалист отреагировал на произвол россиян на территории Украины, в частности, на вчерашний ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге.
Добавим, что Нгаха за свою игровую карьеру в Украине успел поиграть за алчевскую Сталь и винницкую Ниву. В 2016 году начал тренерскую карьеру, а год спустя получил украинское гражданство.
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