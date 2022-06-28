Нгаха в своем Facebook выложил фотографию с подписью "Хорошо, что я не москаль".

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Таким образом, специалист отреагировал на произвол россиян на территории Украины, в частности, на вчерашний ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге.

Добавим, что Нгаха за свою игровую карьеру в Украине успел поиграть за алчевскую Сталь и винницкую Ниву. В 2016 году начал тренерскую карьеру, а год спустя получил украинское гражданство.

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