"СК Днепр-1 продлил с Йовичевичем контракт на год. Там была система "2+1", СК Днепр-1 мог активировать опцию, и он это сделал. По моей информации, Йовичевич получил по этому контракту повышение зарплаты на 30 процентов.

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Этот контракт истекает следующим летом. То есть контракт приостанавливается, Йовичевич отрабатывает его в другом клубе и подписывает новое соглашение с новым клубом. А кто этот клуб – секрет Полишенеля", – поделился журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Йовичевич тренировал СК Днепр-1 с сентября 2020 года. Прошлый сокращенный сезон команда завершила третью и гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы. Шахтер будет выступать в группе Лиги чемпионов.

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