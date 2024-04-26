"Футбол 24" продолжает серию программ о жизни украинского футбола на протяжении Независимости – от начала 1991-го и до 2023 года. Смотрите очередное видео на нашем YouTube-канале.

На очереди у нас 1993-й год! Год, который запомнится футбольным болельщикам дебютной победой сборной Украины и приходом в президентское кресло Динамо Григория Суркиса.

Тогда же Александр Шовковский вернется в стан киевского гранда, а юный форвард Карпат Андрей Гусин переберется в столицу. А еще, "львы" примут участие в еврокубках как финалисты национального Кубка. О скандальном чемпионстве Динамо, фиаско Леоненко в гонке бомбардиров, гол Реброва Барселоне, футбольный контент того времени и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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